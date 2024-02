Contagi da Covid nel Siracusano, due indagati per sei morti

Un avviso di conclusioni indagini è stato notificato agli amministratori di due residenze per anziani, di Augusta e Siracusa, accusati in concorso tra loro, di omicidio colposo plurimo, aggravato da violazioni sulle norme in materia di lavoro e lesioni personali colpose. Secondo la Procura di Siracusa i due avrebbero violato le indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da Covid in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, e "determinavano il contagio di 23 persone tra operatori della struttura e ospiti, provocando il decesso di 6 anziani pazienti" spiega la polizia che ha effettuato le indagini.