Concertone non parte causa pioggia, black out sul palco

Il Concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia. "Sta piovendo un tantino, possiamo solo attendere, i tecnici stanno cercando di risolvere, ma il problema è più grave di quello che sembrava all'inizio", spiega Ermal Meta, musicista prestato a conduttore, dopo alcuni minuti di black out. E si scusa con il pubblico. Poi imbraccia la chitarra acustica, "l'unica che possiamo usare", e intona Hallelujah di Leonard Cohen.