Con Bottura direttore creativo e chef Vania Ghedini brilla l'Oro

L'Hotel Cipriani, A Belmond Hotel è orgoglioso di annunciare il ritorno in Italia della chef Vania Ghedini, che, dopo un'esperienza pluriennale con i fratelli Alajmo al ristorante Sesamo di Marrakesh, assumerà il ruolo di Head chef di Oro, ristorante con una stella Michelin all'interno dell'iconico Hotel veneziano, lavorando sotto la visionaria direzione creativa del celebre chef Massimo Bottura. Vania, nata nel1987 a Ferrara, rilancerà Oro per la stagione 2024, si legge in una nota del celeberrimo hotel veneziano, proponendo nuovi entusiasmanti menu che esalteranno i prodotti tipici della laguna e non solo. Gli chef Vania Ghedini e Massimo Bottura lavoreranno assieme per creare una proposta culinaria dove creatività e influenze internazionali si mescoleranno con tradizioni della cucina veneziana. "La mia cucina si porrà in continuità - precisa la chef Ghedini - con le pratiche culinarie dei grandi maestri che mi hanno trasmesso il valore di quest'arte e l'importanza della cultura e della conoscenza. Cominceremo da queste fondamenta, dai luoghi in cui ho vissuto negli ultimi anni, da Venezia e dal patrimonio della sua laguna e creeremo piatti autentici e distintivi. Questi sono i valori su cui costruiremo la preziosa esperienza di ORO … ora!" "L'Hotel Cipriani è il perfetto set cinematografico e, fin dall'apertura 66 anni fa, è simbolo intramontabile del lusso e dell'eleganza italiani. È un viaggio in costante evoluzione, che nel corso degli anni ha unito la classe dell'arte del servizio con un'eccezionale proposta enogastronomica. Il ristorante Oro, con una vista suggestiva sulla laguna, è l'incarnazione di questo viaggio e io e Vania siamo entusiasti di essere parte di quest'ultimo capitolo" commenta Massimo Bottura." La visione creativa di Massimo Bottura assieme alla passione di Vania Ghedini per la cucina farà sì che Oro si affermi come meta gastronomica a Venezia e nel mondo. Ringrazio entrambi per aver accettato questa sfida e auguro loro il meglio", aggiunge Christian Boyens, Vice President & Divisional Leader Southern Europe, Belmond.