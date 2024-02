Coldiretti, nuova manifestazione a Bruxelles il 26 febbraio

"Torneremo a manifestare a Bruxelles il 26" febbraio "e tutte le volte che sarà necessario fino a quando non avremo ottenuto risposte esaustive rispetto ai bisogni che gli agricoltori italiani ed europei hanno". Lo ha annunciato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, al termine di un colloquio con la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, a Bruxelles. Le risposte dell'Ue dovranno arrivare anche sul "tema della reciprocità" degli standard produttivi negli accordi commerciali con i Paesi terzi, ha indicato Prandini, sottolineando che "non c'è ancora una proposta chiara su come questo si voglia realmente regolamentare".