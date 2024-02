"Sarebbe saggio se la Lega lo ritirasse perchè andare alla conta non è utile a nessuno nè alla Lega, nè al resto della maggioranza, quindi aspettiamo questo". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a chi gli chiede un commento sulla decisione della Lega di non ritirare l'emendamento sul terzo mandato al dl elettorale.