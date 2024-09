Champions:Del Piero elogia Yildiz 'felice per lui, gran partita'

Yildiz è stato il grande protagonista di Juventus-Psv, autore del gol che ha sbloccato la gara terminata 3-1 per i bianconeri con una rete che ha ricordato le prodezze di Alessandro Del Piero. Ai microfoni di Sky, l'ex capitano bianconero ha fatto i complimenti al turco classe 2005: "Sono molto felice per lui, ha fatto una gran partita e si è preso la responsabilità di mettersi il 10 sulle spalle. Sono felicissimo per te, Kenan", ha detto Del Piero. "Io sono un po' nervoso adesso", la replica di Yildiz, visibilmente emozionato. E il turco ha raccontato la sua prodezza: "E' stato anche bravo Cambiaso a correre sulla fascia, il suo movimento ha creato lo spazio giusto".