"Questa è stata una bellissima partita, uno spot per il calcio". Parola di Carlo Ancelotti che dopo il match show finito 3-3 al Bernabeu tra il suo Real-Madrid e il Manchester City recrimina anche per il mancato 3-1 nel primo tempo e per quelche decisione arbitrale: "al direttore di gara che è giovane - aggiunge Ancelotti ai microfoni di Mediaset - è mancata l'esperienza per questo tipo di partite".