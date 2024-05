Cdp-Poste, accordo sul risparmio postale per il 2024-2026

I consigli di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di emittente, e Poste Italiane, in qualità di distributore, "hanno approvato i principali termini del nuovo accordo sul Risparmio Postale per il triennio 2024-2026. Prevede - spiega un comunicato congiunto, "che la remunerazione annua per il servizio di raccolta e gestione di Buoni e Libretti da parte di Poste Italiane sia compresa tra un minimo di 1,60 miliardi di euro e un massimo di 1,90 miliardi di euro a fronte di obiettivi di raccolta netta concordati".