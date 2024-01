Camera approva risoluzioni di maggioranza e Costa su Nordio

La Camera dei Deputati ha votato a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza, in seguito alle dichiarazioni del Guardasigilli Carlo Nordio riguardo allo stato della giustizia. La risoluzione, firmata dai capigruppo Foti, Molinari, Barelli e Lupi, afferma semplicemente: "La Camera, dopo aver ascoltato la Relazione del ministro, la approva". Oltre alla maggioranza di centrodestra, la Camera ha approvato con 179 voti a favore anche la Risoluzione presentata da Azione, Italia Viva e +Europa, in risposta alle comunicazioni del Guardasigilli Carlo Nordio sullo stato della giustizia in Italia. Inizialmente, il ministro Nordio aveva espresso parere contrario a questa risoluzione, che è stata promossa inizialmente dal deputato di Azione, Enrico Costa. Tuttavia, durante la ripresa dei lavori, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha dichiarato che, a seguito di una minima riformulazione del testo, il parere sarebbe stato favorevole e alla fine la maggioranza l'ha approvata.