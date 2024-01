Calcio: Roma; Lukaku saluta Mourinho, 'per sempre grato'

"Grazie di tutto boss, per sempre grato". Con queste parole Romelu Lukaku saluta José Mourinho, esonerato oggi dalla Roma. Ma Big Rom non è il solo, perché dopo l'allenamento di questo pomeriggio sono tanti i messaggi arrivati sui social per lo Special One. "Grazie per tutte le emozioni, mister", scrive il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, mentre Mancini e Bove si limitano a un "grazie" accompagnato da un cuore. Poi anche Rui Patricio, Cristante ed El Shaarawy. "Ti ringrazio per esserti fidato di me, per questo viaggio insieme, per l'ammirazione, il rispetto e l'amicizia - comincia il portiere portoghese - Un grande abbraccio a tutto il tuo staff, augurandoti il meglio per le prossime sfide". "E' stato un onore mister, in bocca al lupo", è invece il saluto del Faraone.