Calcio: Roma-Fiorentina 1-1

ROMA-FIORENTINA 1-1 Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini (40' st Bove), Zalewski; Dybala (24' pt Azmoun, 16' st El Shaarawy), Lukaku. (63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 19 Celik, 37 Spinazzola, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 60 Pagano, 61 Pisilli, 11 Belotti). All. Mourinho. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (36' st Lopez), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné (27' st Gonzalez), Bonaventura (33' st Sottil), Kouame; Nzola. (40 Vannucchi, 53 Christensen, 4 Milenkovic, 26 Mina, 65 Parisi, 19 Infantino, 38 Mandragora, 70 Pierozzi, 72 Barak, 9 Beltran, 77 Brekalo). All. Italiano Arbitro: Rapuano di Rimini Reti: nel pt 6' Lukaku; nel st 21' Martinez Quarta Angoli: 5 a 1 per la Fiorentina Recupero: 4' e 7' Ammoniti: Cristante, Zalewski, Biraghi, Paredes, Duncan e Llorente per gioco falloso Espulso: Zalewski per somma d'ammonizioni e Lukaku per gioco pericoloso Spettatori: 60.932