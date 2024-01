Calcio: Gasperini, ho molti dubbi sul gol annullato a Scamacca

"Il pareggio contro la Roma? Potevamo evitare qualcosa sul rigore fischiatoci contro, sul gol annullato a Scamacca invece ho molti dubbi. Secondo me non era fallo, mettere una mano è diverso dal dare una spinta". E' quanto detto ai microfoni di Dazn da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo il pareggio in casa della Roma. "E' un ottimo punto per noi - sorride l'allenatore orobico - Carnesecchi ha fatto ottime parate, ma abbiamo avuto grandi occasioni anche noi. Lukaku e Dyabala alzano di molto il livello di una squadra, la Roma, che è già forte di suo". La maturazione della Dea "passa dalla crescita di un gruppo solido e dalla crescita dei giovani", prosegue Gasperini. "Scalvini? E' ormai un veterano, con quasi 100 partite alle spalle. E' un giocatore di grande valore e prospettiva". Il campionato di quest'anno è "molto più equilibrato dell'anno passato", conclude Gasperini. "Noi abbiamo vinto parecchie partite, ma ne abbiamo perso qualcuna di troppo. Sono convinto che nel girone di ritorno saremo più solidi, ho fiducia".