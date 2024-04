Calcio: Bayer Leverkusen campione di Germania per la prima volta

Il Bayer Leverkusen si è laureato campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Decisiva la vittoria tra le mura amiche sul Werder Brema 5-0 grazie ai gol di Boniface su rigore (25'), Xhaka (60') e Wirtz (68', 83' e 90'). Prima di oggi nella bacheca del Leverkusen c'erano sono solo due titoli, vinti una volta ciascuno: la Coppa Uefa nel 1988 e la Coppa di Germania nel 1993. Squadra ancora imbattuta e grande festa a Leverkusen per un trionfo storico dopo un campionato dominato, con il Bayern staccato 16 punti e la cui egemonia in Germania è stata spezzata dopo diversi anni.