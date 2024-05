"Io non sono pentito di nulla, o forse di qualcosa sì, magari me lo tengo per me, lo dirò quando parlerò coi magistrati". Il sindaco di Genova Marco Bucci ha risposto così chi gli chiedeva se si fosse pentito di essere andato sullo yacht di Spinelli a margine del convegno 'Quo vadis terra' organizzato da 'Il Giornale' a Palazzo Ducale di Genova.