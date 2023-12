Borse europee in seduta fiacca, pesano le vendite su banche

Seduta fiacca sulle Borse azionarie in Europa: Londra chiude quasi invariata (-0,02%), Parigi cede dello 0,16% e Francoforte dello 0,16 per cento. Le preoccupazioni per la debolezza economica influenzano in particolar modo il settore retail, mentre le banche sono al centro delle prese di profitto in vista di un possibile taglio dei tassi.