Borse europee in rialzo nonostante le incertezze economiche USA e i dazi

Borse europee in rialzo nonostante le nubi che si addensano sull'economia americana e la confusione che regna sui dazi, al centro di una battaglia giudiziaria che non fa deflettere l'amministrazione Usa dalla sua crociata commerciale. Francoforte avanza dello 0,8%, Londra dello 0,7%, Milano dello 0,6% e Parigi mentre a New York i future sono in leggero calo.

Gli investitori guardano ai dati sull'inflazione - quella spagnola è stata migliore delle attese, più tardi arriveranno anche quella italiane e tedesca - in vista della riunione della Bce del 5 giugno, dalla quale gli economisti si attendono un nuovo taglio dei tassi. I rendimenti dei titoli di Stato sono poco mossi, con il Btp che si mantiene a ridosso del 3,5%, ai minimi da febbraio, e lo spread con il Bund a 98 punti base. Nel pomeriggio indicazioni sui prezzi e sulle mosse della Fed.

A Piazza Affari si mettono in luce Amplifon (+1,9%), A2A (+1,8%), Italgas (+1,7%), Campari (+1,6%), Tenaris (+1,6%), Saipem (+1,5%), Hera (+1,4%) e Cucinelli (+1,3%). Deboli gli assicurativi con Generali (-0,1%) e Unipol (+0,3%).