Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,18%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, a fronte di un possibile inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e delle possibili ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,18% a quota 39.056,93, con una perdita di 466 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 153,20, mentre guadagna terreno sull'euro, a 163,20.