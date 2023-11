Borsa Shanghai, chiusura a +0,46% Le Borse cinesi chiudono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,46%, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,65%, a quota 1.936,49. La seduta si è conclusa con un aumento dello 0,46% per Shanghai e dello 0,65% per Shenzhen.