Borsa: Milano più giù (-1,8%), pesano Stellantis, Iveco ed Mps

Piazza Affari scende ancora a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,8% a 34.103 punti. Stabile a 133 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,3 punti al 3,46% e quello tedesco di 1 punto al 2,14%. Pesano Stellantis (-14,83%), che fa peggio dei rivali europei dopo il taglio delle stime sul 2024, e Iveco (-5,64%), che ha comunque annunciato ordini di nuovi bus dalla Francia. Sotto pressione anche Mps (-3%), insieme al resto del comparto a partire da Bper (-2,21%) e Banco Bpm (-2,15%). In calo quasi come l'indice di riferimento Popolare Sondrio (-1,71%), cedono di meno invece Unicredit (-1,14%) e Intesa (-0,97%). Pochi i rialzi, limitati a Cucinelli (+1,1%), sull'onda lunga degli stimoli cinesi all'economia, Recordati (+0,2%) e Prysmian (+0,15%). In calo Interpump (-1,51%), Leonardo (-1,47%), Mediobanca (-1,17%), Moncler (-1,11%), Amplifon (-1,01%) e Tim (-0,57%). Invariata Eni, con il greggio in calo (sotto i 68 dollari (Wti -0,4% a 67,92 dollari al barile), deboli invece Tenaris (-0,39%) e Saipem (-0,26%).