Borsa, Milano -0,2%, Saipem in rialzo, Banco in calo Piazza Affari chiude in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,25%. Saipem, Iveco, Stm, Prysmian e Cucinelli tra i titoli più performanti. Btp-Bund decennali a 155 punti, con rendimento italiano al 3,48%. Tim, Eni, Ferrari e Stellantis in rialzo, Trevi, Bioera e Tesellis tra i titoli a minor capitalizzazione.