Borsa: l'Europa procede positiva, solo Milano resta indietro

Procedono positive le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street dove sono attesi in settimana i conti delle big tech Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla. Su mercati che si sono ormai lasciati alle spalle i timori di un'escalation in Medioriente spicca Londra (+1,8%), anche per le scommesse di un taglio dei tassi da parte della Bank of England, e salgono con minor slancio Francoforte (+0,81%) e Parigi (+0,32%). L'unica a muoversi in controtendenza è ancora Milano (-0,6%) appesantita dallo stacco del dividendo di otto titoli nel paniere principale. Sul podio di conferma Mps (+3,24%) insieme a Recordati (+2,99%), che è spinta dai conti, e Diasorin (+2,46%).