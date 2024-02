Borsa: l'Europa è senza direzione, Milano -0,32%

Le Borse europee proseguono la seduta senza una direzione precisa mentre i futures su Wall Street sono negativi. Milano segna un calo dello 0,32%, zavorrata da Nexi (-2,8%) e Stm 8-2,7%) che risentono dei risultati e delle previsioni inferiori alle attese dei rispettivi 'concorrenti', la francese Wordline e l'olandese Asm. La prima cede oltre il 9% a Parigi (dove l'indice Cac40 è poco mosso +0,02%) la seconda il 2,7% ad Amsterdam. A Zurigo (+0,17%) flette Swisscom (-0,82%) pronta a sborsare 8 miliardi in contanti per Vodafone Italia la cui capogruppo a Londra ha ridotto i guadagni iniziali dove sale dello 0,42% in un listino nel complesso negativo (Ftse100 -0,73%). C'è attesa per il dato sul Pil Usa e, domani, per l'indice sui prezzi al consumo tenuto in gran conto dalla Fed.