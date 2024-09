Avvio in deciso calo per le Borse europee, scosse dal tonfo di Wall Street e delle Borse asiatiche e dal sell-off che ha colpito i titoli tecnologici. Francoforte ha iniziato le contrattazioni in calo dell'1,15%, Parigi dell'1,12% e Londra dello 0,83% mentre tra gli investitori torna a crescere il nervosismo sulla tenuta dell'economia globale.