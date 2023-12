Borsa: l'Europa apre in calo, timori per crescita economica

Le Borse europee aprono in calo mentre si valutano le indicazioni che arrivano dalle banche centrali sui tassi d'interesse, con i titoli di stato poco mossi. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita economica con i timori di recessione per il Regno Unito. Avvio di seduta in flessione per Parigi (-0,44%), Francoforte (-0,4%) e Londra (-0,15%).