Borsa: l'Asia chiude in contrastata, scivola Tokyo

Le Borse asiatiche chiudono contrastate appesantite da Tokyo, con il balzo dello yen e mentre si scommette sull'aumento dei tassi da parte della banca centrale. L'attenzione degli investitori è rivolta all'inflazione negli Stati Uniti in arrivo martedì. L'apertura di Wall Street è anticipata alle 14:30 fino al 29 marzo per il passaggio all'ora legale negli Usa. Tokyo in netto calo con l'indice Nikkei che cede il 2,19%, a quota 38.820 punti. Sul fronte valutario lo yen si rivaluta sul dollaro, a 146,90, e sull'euro a 160,70. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Seul (-0,8%) e Mumbai (-0,5%). Positiva la Cina con Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+1,9%) e Hong Kong (+1,3%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dalla Spagna attese le vendite al dettaglio. Negli Stati Uniti il presidente Joe Biden presenta la nuova legge di bilancio. A New York le aspettative dell'inflazione della Fed.