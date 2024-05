Borsa: l'Asia chiude in calo, si guarda a tensioni geopolitica

Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto, dopo il rally delle sedute precedenti. Sotto i riflettori i timori di un inasprimento delle tensioni geopolitiche, in modo particolare in Medio Oriente. In flessione Tokyo (-0,31%). Sul fronte valutario lo yen è poco mosso a 156,27 sul dollaro, e a 169,74 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Hong Kong (-2,2%), Shanghai (-0,6%), Shenzhen (-1%), Seul (-0,6%) e Mumbai (-0,1%). Sul fronte macroeconomico dalla Germania arriva l'indice dei prezzi alla produzione. Dall'Eurozona la bilancia commerciale e dagli Stati Uniti prevista la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Api).