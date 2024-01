Borsa europea in ribasso a causa della Cina e dei tassi

Le Borse europee hanno concluso la giornata in ribasso, poiché gli investitori hanno attenuato l'entusiasmo riguardo al taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Inoltre, i mercati sono stati influenzati dall'incertezza sulla crescita economica della Cina e si è prestata attenzione agli effetti delle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Londra ha registrato la performance peggiore (-1,48%), a causa dell'imprevista accelerazione dell'inflazione a dicembre. Parigi (-1,07%) e Francoforte (-0,84%) hanno registrato un calo.