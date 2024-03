Borse contrastate in Europa in avvio di seduta. Parigi guadagna lo 0,02% a 8.018 punti e Londra cede lo 0,16% a 7.680 punti. In lieve rialzo Francoforte, che sale dello 0,04% a 17.849 punti e Madrid (0,07% a 10.326 punti).