Borsa: Asia in calo con taglio Cina, lente su inflazione Usa

Borse di Asia e Pacifico in stallo con i listini che guardano al dato dell'inflazione negli Stati Uniti atteso nelle prossime ore e prevista in accelerazione. "La componente core, soprattutto quella servizi ex housing, sarà da monitorare con particolare attenzione, in quanto una sorpresa al rialzo potrebbe aumentare i dubbi all'interno del board Fed sul futuro processo di rallentamento dell'inflazione", evidenziano gli analisti di Mps. Tokyo chiude in calo dello 0,48% all'insegna della cautela. Giù le Piazze cinesi (Shenzhen -1,53%,, Shanghai -0,58%) con Fitch che ha tagliato a negativo l'outlook della Cina. In ripresa invece Hong Kong (+1,8%). I future tanto sull'Europa, quanto su Wall Street sono postivi. In agenda anche i verbali del Fmoc di marzo. lo sguardo dei mercati è poi a domani alla riunione della Bce.