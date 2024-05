Borsa: Asia chiude positiva, Europa verso rialzo

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positiva nell'ultima seduta della settimana con Tokyo che sale dello 0,54%. Deboli le Piazze cinesi con Shanghai che cede lo 0,10% e Shenzhen lo 0,8%. I riflettori sono puntati sui dati relativi all'inflazione di aprile in Cina e a quelli sui prezzi alla produzione che verranno diffusi domani. Tra gli altri corre Hong Kong (+2,14%). Bene poi Seul (+0,57%) e Sydney (+0,35%). Gli indici europei sono attesi in rialzo, così come lo sono i future su Wall Street. La lente resta sempre alle trimestrali e alla politica monetaria. A metà giornata sono previsti i verbali dell'ultima riunione della Bce.