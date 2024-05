Borrell, 'i 27 di non vadano all'insediamento di Putin'

"Ho mandato un messaggio agli Stati membri, la cosa giusta da fare è di non partecipare alla cerimonia d'insediamento di Vladimir Putin e capisco che la maggior parte non andrà". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell arrivando al consiglio sviluppo. "All'inizio c'è stata discussione tra i 27 se andare o no, a che livello, se ambasciatore o incaricato d'affari. Ma il quadro per me è chiaro, andare sarebbe una chiara contraddizione. Alla fine sarà però una decisione dei singoli stati membri".