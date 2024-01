Bolletta gas dicembre, calo del 6,7%

La bolletta del gas per i consumi di dicembre 2023 della famiglia tipo in tutela è più leggera: secondo l'Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la spesa per la materia gas naturale è diminuita del 6,7% rispetto a novembre. Tale calo è determinato interamente dalle quotazioni all'ingrosso del gas, che a dicembre sono scese rispetto a novembre. Il prezzo per i clienti del mercato tutelato è pari a 36,30 euro a megawattora.