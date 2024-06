Gli Stati Uniti concederanno 404 milioni di dollari in aiuti di assistenza umanitaria ai palestinesi. Lo ha annunciato il segretario di stato Antony Blinken nel corso di una conferenza stampa in Giordania. "Alcuni hanno espresso grande preoccupazione per la sofferenza dei palestinesi a Gaza, inclusi paesi che potrebbero donare molto" ma che hanno dato "poco o nulla", ha sottolineato Blinken.