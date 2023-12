Bimbo di 2 anni muore a Roma dopo aver ingerito un giocattolo.

Un bambino di due anni è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni. Secondo quanto si apprende, ieri il bimbo era stato trasportato all'Ospedale di Monterotondo in codice rosso e in arresto cardiaco dopo aver ingerito una parte di un giocattolo. La vicenda è al vaglio dei Carabinieri.