Bimbo 10 anni cade dal terzo piano a Roma, condizioni critiche

Un bambino di nazionalità americana, di soli 10 anni, è caduto dal terzo piano di un bed & breakfast situato nel centro di Roma. L'incidente si è verificato durante la notte, precisamente in via dei Banchi Nuovi. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, il bambino giaceva a terra, mentre i suoi genitori erano ancora in pigiama accanto a lui. A causa della gravità della situazione, il bambino è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale Bambino Gesù. Le indagini sono state avviate dai carabinieri di piazza Farnese, i quali stanno ipotizzando che si tratti di un incidente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il letto del bambino si trovava vicino a una finestra che era stata lasciata aperta.