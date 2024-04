Biden a Netanyahu: Usa contrari a un'offensiva contro l'Iran

Gli Stati Uniti non sosteranno un eventuale contrattacco di Israele contro l'Iran. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato da Axios. Biden ha spiegato a Netanyahu che gli Usa non parteciperanno a nessuna operazione offensiva contro Teheran e non sosterranno una tale operazione. Il premier israeliano, mette in evidenza Axios, avrebbe capito la posizione del presidente americano. Biden ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che dovrebbe considerare la nottata una "vittoria" visto che, dalle prime valutazioni, l'attacco dell'Iran contro lo Stato ebraico non ha avuto successo. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione Usa, citato dai media americani.