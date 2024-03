Bezos supera Musk e ridiventa l'uomo più ricco del mondo

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, torna ad essere nuovamente la persona più ricca del mondo, scavalcando Elon Musk e balzando in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta dall'autunno del 2021. Secondo Bloomberg, il patrimonio netto di Bezos ammonta a 200 miliardi di dollari. La ricchezza personale di Musk è di 198 miliardi di dollari mentre quella del patron di Lvmh Bernard Arnault si attesta a 197 miliardi di dollari. Musk, Arnault e Bezos si sono alternati negli ultimi anni in cima alla classifica, che misura la ricchezza personale in base ai cambiamenti nei mercati e nell'economia.