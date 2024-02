Bernini, all'Erbri di Levi Montalcini un milione dal Mur

Assegnato un milione di euro all'Ebri, l'Istituto europeo per le ricerche sul cervello voluto da Rita Levi Montalcini, da fondi del ministero di Università e Ricerca. Lo rende noto su X un post del ministro Anna Maria Bernini. "Impegno mantenuto", scrive. L'Ebri, prosegue Bernini, sarà finanziato con risorse del Mur per un milione di euro. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo già studiando uno stanziamento strutturale che, a differenza del passato, dia garanzia di continuità al lavoro dell'Istituto. La ricerca è una priorità del Governo perché rappresenta un fondamentale motore di progresso e sviluppo per la nostra società".