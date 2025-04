Beghelli: addio alla Borsa dopo l'opa di Gewiss, revoca azioni su Euronext Milan

Beghelli, dopo l'opa di Gewiss, il gruppo bergamasco che ora ne possiede oltre il 95%, domani dirà addio alla Borsa ma già da giovedì scorso i titoli sono sospesi. A decorrere dal 23 aprile è stata disposta la revoca delle azioni ordinarie dalla quotazione su Euronext Milan e la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, prevista per oggi, è stata rinviata. Lo comunica la società in una nota, senza precisare quando sarà riconvocata la riunione.