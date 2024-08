Banksy, nello zoo l'ottavo giorno è del rinoceronte

È un rinoceronte la new entry del London Zoo con cui Banksy sta puntualmente disseminando di immagini di animali, una al giorno, le strade della città. L'opera di oggi, l'ottava, è apparsa puntuale sul profilo Instagram dell'artista britannico alle 13 ora di Londra: raffigura un grosso ungulato che monta una Nissan Micra grigia parcheggiata e impolverata, con un cono stradale sul cofano. Il murales - scrive il Daily Mail - è apparso su Westmore Street a Charlton, nel sud est della capitale. Da lunedì scorso, in ordine di apparizione, il writer ha 'firmato' una capra (o forse uno stambecco) in bilico a Kew Bridge, due elefanti con le proboscidi che si sfiorano a Chelsea, tre scimmiette che dondolano sotto un ponte della ferrovie a Brick Lane, un lupo che ulula alla luna su un antenna satellitare a Peckham, due pellicani che mangiano pesci sull'insegna di un pub a Walthamstow, un grosso gatto nero che si stiracchia a Cricklewood e infine un banco di pesci, probabilmente piranha, sulle pareti di una garitta della polizia su Ludgate Hill, vicino all'Old Bailey e alla Cattedrale di St Paul. Opere che hanno avuto sorte diversa: il lupo, con tutta la parabola, è stato rubato poche ore dopo la sua realizzazione da due uomini incappucciati, la capra è stata messa sotto perspex, la coppia di elefanti è stata vandalizzata con strisce di vernice bianca e il gatto è stato rimosso poche ore dopo la sua comparsa, tra i fischi della gente accorsa a vederlo. Gli uomini incaricati della rimozione hanno spiegato di essere stati "ingaggiati" da un'impresa edile per motivi di sicurezza.