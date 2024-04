Bankitalia, più Btp per i fondi esteri e le famiglie

Aumentano gli acquisti di Btp e titoli di stato da parte delle famiglie e degli investitori stranieri, a caccia di maggiori rendimenti mentre cala la quota di banche e assicurazoni e, per effetto delle politiche monetarie, della Banca d'Italia. Come si evidenzia nel rapporto sulla stabilità finanziaria di Via Nazionale la quota di titoli di stato detenuta dalle famiglie italiane è salita oltre il 10% del totale. Un effetto delle emissioni del Btp Valore e di uno spostamento dai depositi in conto corrente della liquidità verso investimenti più remunerative. Una crescita che è andata in parallelo con quella dei fondi stranieri.