Banche offrono vendite abbinate ai mutui, massimizzare le opportunità

All'inizio del 2020, erano state comminate sanzioni per un totale di 17,3 milioni di euro per pratiche commerciali aggressive, consistenti nell'imporre ai consumatori l'acquisto, in abbinamento alla stipula di un mutuo o alla sua surroga, di polizze assicurative commercializzate dalle stesse banche. Oggi, il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte a Ubi Banca (3.750.000 euro), Intesa Sanpaolo (4.800.000 euro) e Bnl (4.000.000 euro), confermando invece quella inflitta a Unicredit (4.750.000 euro).