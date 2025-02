Banca Mediolanum: utile netto record di 1,12 miliardi nel 2024, dividendo a 1 euro per azione

Banca Mediolanum ha registrato nel 2024 un utile netto record di 1,12 miliardi, in aumento del 36% rispetto al 2023. Il cda propone un dividendo di 1 euro per azione, pari a circa 737 milioni, il 42% in più rispetto al 2023. L'importo è composto da un acconto di 0,37 per azione distribuito a novembre e da un saldo di 0,63 euro.

Le commissioni nette hanno raggiunto 1,17 miliardi (+13%) grazie al positivo andamento dei mercati e al significativo contributo della raccolta netta gestita e il margine da interessi è cresciuto dell'8% a 811,1 milioni. Gli impieghi alla clientela retail del Gguppo si attestano a 17,62 miliardi (+3%).

La raccolta netta totale è stata positiva per 10,44 miliardi (+46%), mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 7,64 miliardi (+ 91%): entrambe rendono il 2024 il miglior anno della storia della banca.

Nel 2025 è prevista una raccolta netta in risparmio gestito ancora molto sostenuta, con volumi simili al 2024 e un dividendo in crescita rispetto al dividendo base 2024 di 0,75 euro.