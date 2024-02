Axa chiude il 2023 con un utile di circa 7,2 miliardi

Axa chiude il 2023 con un utile netto in crescita del 42% a 7,19 miliardi di euro. L'utile sottostante batte le stime e si attesta a 7,60 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente. La compagnia assicurativa francese distribuirà un dividendo di 1,98 euro euro e lancerà un riacquisto di azioni proprie fino a 1,6 miliardi di euro. I ricavi salgono dello 0,9% a 102,74 miliardi di euro. I ricavi Vita e Salute sono stati 48,06 miliardi (-2,9%), quelli da asset management 1,56 miliardi (-2%). La solvency II si attesta al 227%. Combined ratio danni e infortuni 93,2%. Axa ha conseguito "ottimi risultati nel 2023, che riflettono la continua esecuzione della sua strategia", afferma il ceo Thomas Buberl. "Questo - aggiunge - segna anche il completamento del nostro piano Driving Progress 2023. Il gruppo ha raggiunto con successo tutti i suoi principali obiettivi finanziari, con una crescita dell'utile per azione sottostante del 9%, una liquidità cumulativa di 16,4 miliardi di euro e un rendimento del capitale proprio del 14,9%, mantenendo al contempo un forte Solvency II10 al 227%".