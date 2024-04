Autonomia:Calderoli,non è vero che aumenteranno le sperequazioni

"Qualcuno dice che l'autonomia differenziata aumenterà le sperequazioni", ma "per me è assolutamente il contrario. Perchè altrimenti il futuro è nero e quelle sperequazioni rischiano di essere ulteriormente aggravate". Lo ha detto nell'Aula di Montecitorio il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, intervenendo alla fine della discussione generale sul testo per l'Autonomia. E "questo vuol dire spaccare il Paese? No, vuol dire dare gli strumenti che le Regioni chiedono. L'autonomia è prevista nella nostra Costituzione", ricorda Calderoli.