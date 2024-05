Tajani, gli eredi di Berlusconi sono i militanti di Forza Italia

"L'erede di Berlusconi non esiste. Io non lo sono di certo. Lo sono i militanti, e gli elettori che votano Forza Italia. Abbiamo costruito forza politica che in qualche mese ha raggiunto quota 110mila iscritti, che ha svolto congressi nelle province d'Italia. Abbiamo fatto congresso nazionale a Roma. Abbiamo obiettivo politico: occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. In cui c'è il grande partito dell'astensione. Milioni di italiani non votano, non per colpa loro, ma perché non hanno trovato offerta rassicurante dai partiti. Noi vogliamo essere un partito rassicurante, nonostante il momento geopolitico". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, in visita a Livorno per una iniziativa elettorale di partito.