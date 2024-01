Australian Open, impresa dell'ucraina Yastremska: è semifinale

L'ucraina Dayana Yastremska batte la ceca Linda Noskova e diventa la seconda donna proveniente dalle qualificazioni a raggiungere le semifinali degli Australian Open. La 23enne numero 93 al mondo ha battuto ai quarti la 19enne n.50 del ranking per 6-3 6-4 in 78 minuti di gioco. Al prossimo turno dovrà vedersela con la russa Anna Kalinskaya o la cinese Zheng Qinwen. Yastremska è la prima qualificata a raggiungere le semifinali del Grande slam di apertura della stagione dopo l'australiana Christine Matison nel 1978. "È bello entrare nella storia, perché a quel tempo non ero nemmeno nata", ha commentato l'ucraina.