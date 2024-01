Austin, Biden ha piena fiducia, ricovero segreto

Sabato si è tenuta una telefonata chiarificatrice tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, a seguito delle polemiche riguardanti il ricovero segreto del Capo del Pentagono al Presidente e al Consiglio per la Sicurezza Nazionale per tre giorni. Secondo quanto riportato dal New York Times, citando due dirigenti americani, Biden ha piena fiducia nel Segretario alla Difesa ed è stato felice di sentire che sta riprendendosi.