Augusto Barbera è il nuovo presidente della Consulta

Augusto Barbera è il nuovo Presidente della Corte Costituzionale. Professore Emerito di Diritto Costituzionale all'Università di Bologna, Barbera era dal mese scorso il Presidente Facente Funzioni della Corte. Eletto dal Parlamento Giudice Costituzionale nel 2015 su indicazione del PD, Barbera è stato Parlamentare fra il 1976 e il 1994, prima con il PCI e poi con il PDS. Nominato Ministro per i Rapporti con il Parlamento nel Governo Ciampi, si dimise con altri tre esponenti della sinistra 24 ore dopo il giuramento per il no della Camera all'autorizzazione a procedere per Bettino Craxi. Ha 85 anni, è nato ad Aidone (Enna), è sposato e ha due figli e guiderà la Consulta per un anno.