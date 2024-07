Assessore Boraso pronto a rassegnare le dimissioni

L'assessore comunale di Venezia Renato Boraso è pronto a rassegnare le sue dimissioni, dopo l'arresto per corruzione scattato ieri nei suoi confronti. Lo rende noto il suo avvocato difensore, Umberto Pauro, che oggi ha incontrato il politico nel carcere di Padova. "Il meccanismo delle dimissioni non è così immediato - spiega Pauro - alla luce delle procedure e della sua situazione detentiva de mio cliente. Ma sta assolutamente valutando questa ipotesi; sia per rispetto nei confronti delle istituzioni, che per una piena libertà nella condotta difensiva".